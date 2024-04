27 ötlet, hogy hangulatossá tegye kis teraszát

Méretétől függetlenül az otthoni kültéri rész – akár terasz, akár kert formájában – luxus mindenkinek, akinek van. A benne rejlő lehetőségek száma végtelen. A családi összejöveteltől a barátokkal és szomszédokkal tartott társasági eseményig, vagy egyszerűen a belső tér kiterjesztéseként, az ilyen típusú terek felfedezendő univerzumot képviselnek. Az idő hiánya azonban megnehezítheti a tökéletes állapotban tartásukat, ezért a homify szeretne néhány egyszerű tippet ajánlani, amelyekkel gondoskodhat arról, hogy kertje mindig kifogástalan megjelenést biztosítson.

Mint a ház bármely más helyiségében, a kültéri területeken is figyelembe kell venni nemcsak a tervezést, hanem a karbantartást és az elosztást is, mindig bájjal teli tereket kell kialakítani, amelyek minden esetben vonzóak. Ha megfelelő a kert mérete, gyakran találunk olyan területeket, amelyek minden ízlést kielégítenek, és amelyeknek a kis teraszokon úgy tűnik, nincs helyük. A kisebb terek azonban hangulatossá és melegséggel telivé is válhatnak, csak tudni kell hogyan érjük el. Ebben az ötletgyűjteményben szakértő tájépítészeink tervei alapján mintegy harminc megoldást fedezünk fel, amelyeket a gyakorlatba ültetve egyedi hellyé varázsolhatják kertjét.