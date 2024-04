8 fantasztikus 12 m²-es konyha, amelyet imádni fog

12 négyzetméter is lehet a 2 x 6 eredménye: egy hosszú, keskeny helyiség, amelyhez szakértő konyhatervezők által kialakított dekoráció szükséges. Egy olyan megoldás, amely nagyon funkcionális választ tud adni az igényeinkre. Ahogy ezt a képen is láthatjuk a falon a mennyezetig érő szekrények és az összecsukható asztal példájában. Emellett még el is kerüljük a zsúfoltságot, ami a tereket túlterheltnek, sőt még kisebbnek és keskenyebbnek is érezteti, mint amilyen.