16 kerítés a kertjébe, amelyet a szomszédok azonnal le akarnak majd másolni

A kerítések másik klasszikusa az, amelyet e sorok felett látunk. Az ezt alkotó lécek bizonyos távolságot mutatnak. Ezzel a kerítéssel kevésbé izolálunk, ez igaz, és talán nem is ez a legjobb megoldás arra a kérdésre, hogy hogyan akadályozzuk meg, hogy a szomszéd belásson. Viszont könnyedebb érzetet ad, kevésbé zár be a falak közé – ezért is ajánljuk kisebb kertekbe. Másrészt itt a kerítés különböző magasságokban fut, ami igazán egyedi látképet nyújt.