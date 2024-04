Előtte és utána: 7 erkélyátalakítás zseniális ötletekkel, amelyeket utánozni lehet!

Nehéz elhinni, hogy ez ugyanaz az erkély. De a fal és a korlát leleplezi. Sőt, még azt is gyanítjuk, hogy az előző ülőgarnitúra újra hasznát találta. Különben minden más. A gyönyörű párnák gondoskodnak arról, hogy itt kényelmesen hátradőlhessen. A virágládák zöld színt adnak az egésznek, és úgy tűnik, a padlót is új burkolat borítja. Ragyogó. Ezt nevezzük úgy, hogy jól érzi magát a legkisebb helyen is.