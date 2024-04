7 fantasztikus zuhanyfal variáció

A természetes zuhany ötletét követve szinte szoborszerű zuhanytálcákat is találhatunk, amelyeket a legprivátabb pillanatban el is takarhatunk egy paravánnal, vagy akár rácsot is kialakíthatunk a terek elválasztására. Ez segít egy privátabb területet kialakítani a térben, de anélkül, hogy az 100%-ban függetlenné válna. A fürdőszobai paravánok e két alternatívája nagy sikert jelenthet otthonában. Kivitelezésük nem bonyolult, sőt, gazdaságosak is lehetnek, és az a különleges és eredeti megjelenés, amit a fürdőszobának kölcsönöz, páratlan. Természetesen ez alkalmas a képen láthatóhoz hasonló, jelentős méretű fürdőszobákhoz is.