6 egyszerű trükk az otthoni páratartalom csökkentésére

Bizonyára Ön is rájött már, hogy a lakások szobáiban egyáltalán nem ajánlott a páratartalom. Nemcsak az embereket érinti, hanem az állatokat, növényeket és az otthoni tárgyakat is. Ha túl magas a páratartalom, akkor vízként lecsapódik, penészt és más baktériumok és vírusok elszaporodását okozva. Károsíthatja a bútorokat, például a konyhában, a festéket és még az otthoni válaszfalakat is. Ha nagyon alacsony a páratartalom, az az emberek nyálkahártyáját és torkát érinti, ami egészségügyi problémákhoz vezethet. Az otthoni környezet páratartalmát számos tényező befolyásolja: az emberi test, az ételgőz a főzés során, a fürdőszoba, a mosott ruhák és a lakás anyagai. Ehhez hozzá kell még adni az otthoni jó (vagy rossz) szellőzést.

Az otthon ideális relatív páratartalmának 40 és 60% között kell lennie, amint azt korábban említettük. A minimum szint (40% páratartalom) alatt megkezdődik a baktériumok, vírusok és légúti betegségek megjelenése. Ha a maximum felett vagyunk (60% páratartalom), akkor gombák, penészgombák kezdenek megjelenni, valamint allergiák alakulhatnak ki a lakóknál.