10 csodálatos egyszintes ház terv

Ez a hagyományos módszer. Pontos képet ad arról, hogy milyen lesz az otthon, ha elkészül. A belső területeken kívül a külső területek is szürkével jelennek meg. Minden típusú bútor és kiegészítő is be van rajzolva, így gondolatban képet kaphatunk a házon belüli eloszlásukról.