10 rituálé a szerencse vonzására

A kulináris rendezvények ezeknek az ünnepeknek a klasszikusai, ilyenkor nem furcsa az egészségre, a családra koccintani… E koccintás köré hagyományok és rituálék sokasága fűződik, amelyekkel szerencsét vonzhatunk. Az év utolsó estéjének egyik klasszikusa a piros fehérnemű viselése. Az ok? Igen, eltalálta: szerencse a szerelemben. Vannak olyanok is, akik úgy vélik, hogy a legsikeresebb módszer a szerencsét vonzani, hogy mielőtt bort vagy pezsgőt fogyasztanak, egy aranygyűrűt helyeznek a pohárba. Egyszerű, gyors és még szórakoztató is. Mit gondol?