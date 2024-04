10 Feng Shui tipp, hogy távol tartsa otthonától a rossz energiákat

Most, hogy már tudja, hogyan lehet a rossz energiákat kiűzni a házból, biztosan nyugodtabban alszik éjjel. Itt az ideje, hogy most már vonzzuk is a jót, és megakadályozzuk, hogy a rossz visszatérjen az életünkbe. A Feng Shui ezen a téren is biztosítja, amit keresünk. Konkrétabban, ennek a filozófiának van egy része, amellyel pénzt tudunk bevonzani. A növényeket nemcsak az egészséggel hozhatjuk összefüggésbe, hanem a gazdasági szerencsében is a jó rezgésekhez köthetjük. Pontosabban, a Crassula (pozsga) egyike azon növényeknek, amelyeket a Feng Shui olyan fajként ismer, amely vagyont vonz az otthonába. Helyezze el földszintes házába, vagy otthona minden emeletére!