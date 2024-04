10 nagyszerű ötlet a terasz padlójához

A beton abszolút karakterű építőanyag. Nem hiába talált be egy ideje a szobákba, és egyre fontosabb szerepet tölt be a belsőépítészetben. A cement-kavics keverék padlóként is finom alakot ölt, különösen kültéren. Teraszpadlóként rendkívül strapabíró és masszív.