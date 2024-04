Mennyibe kerül egy kerti fal?

A jó minőségű kerti fal remek alternatívája a kerítésnek. Az alábbiakban bemutatunk néhány gyönyörű változatot, amelyek megfelelő beállítást biztosítanak kertjének. Használja ki a kényelem és a magánélet érzését, amelyet szinte csak egy fal sugározhat.

Ön is szeretne kerti falat építeni? Nagyon sok közül lehet választani, ha kövekről van szó. A természetes kőfal építéséhez használt természetes kövek például nagyon szépek – de a beton kerti fal is vonzó. Érdekelné, hogy milyen költségek merülnek fel a kert kialakítása során? Ezzel is foglalkozunk.

Ha még hiányzik néhány ötlet saját kerti falához, ebben az ötletkönyvben rengeteg ihletet talál a kertjéhez.