Tolóajtók: A legfontosabb előnyök és hátrányok

A tolóajtók nemcsak helyet takarítanak meg, hanem fontos dizájnelemek is az otthonban. Éppen ezért a tervezés részeként mindenképpen mérlegelje a lehetséges anyagokat és stílusokat. A funkcionalitása általában nincs hatással, a legtöbb anyaggal megvalósítható. Egy ilyen fakeretes, mattüveges tolóajtónak praktikus és dekoratív funkciója is van: nem csak jól néz ki, de olyan dolgokat is elrejt az ajtók mögé, amelyeket nem mindig szeretne látni. Ez lehet például egy gardrób, egy tárolóhely mindenféle anyagnak vagy akár élelmiszernek is. Ester Sánchez Lastra belsőépítész tökéletesen megmutatja, milyen szépek is lehetnek az ilyen rendszerek.