Belátásgátló az erkélyre: 11 ötlet, amit leutánozhat

Kifejezetten kreatív megoldás a nagyvárosi erkélyekre: a bambuszból készült római redőny véd a kíváncsi tekintetektől és a túl sok napsütéstől is, emellett nagyon menőnek és lezsernek tűnik. Ezt a felkapott kölni erkélyt a The Balcony Designersnél találtuk meg, akik küldetésüknek tartották, hogy minden erkélynek, bármilyen elhanyagolt is, új arculatot adjanak. Egyébként egy ilyen, bambuszból készült erkélyvédő paraván nem csak elegáns, hanem rendkívül pénztárcabarát kialakítási lehetőség is.