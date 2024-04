Mekkora legyen egy gardróbszekrény?

Ha olyan szerencséje van, hogy van egy plusz helyisége, amit öltözőnek is használhat, csak a megfelelő bútorokkal kell felszerelnie. Ha gardróbot szeretne elhelyezni a hálószobájában, magának kell megterveznie az egész gardróbot. Ez magában foglalja a megfelelő megoldás megtalálását a helyiség felosztására is. Ez lehetséges például gipszkarton válaszfalak készítésével, de síneket is rögzíthetünk a falra, és nagy tolóajtót szerelhetünk fel, vagy használhatunk átlátszatlan függönyöket.