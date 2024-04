Előtte-utána: 3 konyha lenyűgöző új külseje

A lakók itt is úgy döntöttek, hogy fehérre festik a bútorokat. Így most egy klasszikusnak tűnő konyhát találhatunk. Néhány bútordarabot eltávolítottak, hogy szellősebbé tegyék a helyiséget, például a sütő feletti részt, ahol most kényelmesen elfér a mikrohullámú sütő. A mosogatót is lecserélték. És persze nem utolsó sorban, tekintsük meg a csempézett falat, ami mára csak úgy vonzza a tekintetet – mert fekete és lime zöld keverékében ragyog. És ami még barátságosabbá teszi: az új, hívogató étkezőasztal.