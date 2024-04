Csökkentse a zajt: Tippek a csendesebb otthonhoz

A textíliák megbízható hangelnyelők, amelyek jelentősen csökkentik a visszhangot a helyiségekben és csillapítják a zajokat. Ha ehelyett csak csupasz falakat és sima felületeket tervez mindenhová, akkor a hang szabad teret kap, és még a viszonylag kis zajok is gyorsan kellemetlenséget okozhatnak – magunknak és szomszédainknak egyaránt. A magas, bolyhos szőnyegekkel, az ablakok körüli függönyökkel és mindenféle kárpitozott bútorral csodálatosan csökkenthetjük a zajt négy falunk között, és egyben kellemes hangulatot biztosíthatunk. Főleg a gyerekszobákban, ahol mindig van egy alapzajszint, mindenképpen érdemes vastag, pihe-puha szőnyeget használni. Ezeknek más előnyei is vannak, mert melegen tartják a kicsik lábát, megóvják a sérülésektől és ha valami leesik, nem feltétlenül törik el azonnal. A szakértők szerint a redőnyök jó választás az ablakok előtt és a falakon a zajcsökkentés érdekében. Minél több ráncot hoznak létre, annál jobb a hangszigetelés. Ha a stílusához is illik, akkor a nagy, csupasz falakat is védheti modern gobelinekkel vagy textilképekkel.