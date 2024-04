7 praktikus ötlet egy dolgozósarokhoz a hálószobában

Most már eleget beszéltünk, tehát nézzük is az első példát. Itt vagyunk egy olyan helyiségben, amely állítólag vendégszobaként és irodaként is funkcionál majd. Előnye, hogy itt csak egy egyszemélyes ágyat kellett elhelyezni. A fal mellett egy hosszú, keskeny íróasztal áll. Ez ma már nem probléma ilyen formátumban, hiszen a laptopok már nem igényelnek nagy mélységet. Ahelyett, hogy polcokat tettek volna a padlóra, az egyszerű fehér polcokat a fal felső részére erősítették. Ez nem csak jól néz ki, hanem kihasználja az egyébként holt teret is.