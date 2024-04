Mekkora legyen az előszoba?

Annak ellenére, hogy lényegesen kevesebb időt töltünk az előszobában, mint a többi szobánkban vagy akár az erkélyen, itt is szükségünk van néhány szép bútorra, hogy otthonossá tegyük. A nagy bejárattal kreatívak lehetünk anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkodnunk ezen. De gyakran csak egy kis folyosó áll rendelkezésünkre. Annál is fontosabb, hogy a bútorok ne csak szépek legyenek, hanem olyan funkcionális tulajdonságokkal is rendelkezzenek, amelyek segítik a rendszerezést. Előszobánk intelligens kialakítása érdekében ezért érdemes olyan komódokra, gardróbszekrényekre, padokra vagy cipős szekrényekre hagyatkoznunk, amelyek bőséges tárolóhelyet kínálnak, és még mindig helytakarékosak. Mielőtt tehát olyan bútort választana, amellyel a folyosót szeretné díszíteni, mindenképpen mérje meg annak szélességét és a bútordarab mélységét. Bár egy komód bőven kínál helyet sapkáknak, sálaknak, szűk helyen még szűkebbnek tűnhet. Ebben az esetben a kispadok jobbak, ha a bejáratot szeretnénk szépen és praktikusan díszíteni. Ezek gyakran könnyen kinyithatók, így könnyen elrejthetők cipők vagy egyéb dolgok benne. Még egy kis szekrény is lehet szép és rendezett megjelenést kölcsönözhet. Elég néhány fogas, amelyre kabátokat és sálakat akaszthatunk.

Tipp: Ha keskeny hely áll rendelkezésünkre, a legjobb, ha a bútorokat egymás mellé helyezzük a fal mentén. Ez biztosítja a tisztaságot és a rendezett légkört. Egy négyzet alakú térben azonban érdemes a mindegyik falat kihasználni, hogy több teret nyerjünk középen.