Fugamentes fürdőszoba: minden lehetőség egy helyen

A természetességével megnyerő, évezredek óta bevált mészvakolási módszer az illesztékek nélküli fürdőszobákban is nagyon népszerű. Különösen, az úgynevezett Tadelakt, egy marokkói páraáteresztő mészvakolat, egy kipróbált és elismert eljárás, amely a fent említett kőtöltőanyaghoz hasonló módon működik. A vakolatot több, vékony rétegben kell felhordani egy megfelelően előkészített felületre, majd kemény, sima kővel polírozni és tömöríteni. Végül a felületet olívaolajból készült simító szappannal vonják be, amely vízlepergetővé és bármilyen szennyeződéssel szemben ellenállóvá teszi azt. A Tadelakt 100%-ban természetes termék, ezért nagyon egészséges, fenntartható és környezetbarát. Hátránya: A módszer nagyon időigényes, a falat később rendszeresen ápolni és speciális szappannal kell kezelni. Ha saját maga szeretné megtervezni a fürdőszobáját a Tadelakt segítségével, akkor körülbelül 20 euró/négyzetméter anyagköltséggel kell számolnia, egy 12 négyzetméteres fürdőszoba esetében pedig 240 euró körüli összeggel. Ezen kívül jön még hozzá a polírozó kő, az olíva szappan, a simító gitt stb. költsége, ami nagyjából 100 euró körül mozog. Ha szakértőt kér fel a fürdőszoba fugamentessé tételéhez ezzel a mészvakolási technikával, akkor az ezzel járó (elég nagy) munkamennyiséget is meg kell terveznie.