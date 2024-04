Hogyan használjuk ki a lépcső alatti teret – 9 fantasztikus ötlet!

Valóban eredeti ötlet, hogy a területet szekrényekkel, polcokkal szereljük fel táskák, cipők és ruhák tárolására, így gardróbhelyiséget kapunk. Ha nincs sok helye a fürdőszobában, ott is kialakíthat egy helyet a törölközőknek, vagy tárolhatja az ágyneműket. Ez a tökéletes megoldás azok számára, akiknek nincs helyük egy nagy gardróbnak a hálószobában vagy a fürdőszobában. A területet ajtóval vagy függönnyel is le kell védeni, hogy ne kerüljön közvetlenül a látogatók látóterébe. Ellenkező esetben a sarok gyorsan rendezetlennek tűnhet. Akár gardróbbá is alakítható.