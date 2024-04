Házak előtte-utána: 5 extrém átalakulás

Tetszenek az eddig látott klassz példák a régi házak átalakításáról? A kreatív „házfelújítási ötletek” sok ötletet adnak, amelyeket megbeszélhet építészével.

Egy régi ház korszerűsítése a belső tér tervezését is jelenti. A régi házak kívülről azonnal észrevehető, teljes körű átalakítása mellett a régi ingatlanok belsejében adódó sokrétű lehetőségek is lenyűgözőek! Ebben a régi házban a földszinten és az emeleten is a teljes padlódeszkát történelmi olajozott lúc- és fenyőfából készült padlólap borította. A 200 éves szobaajtók is a régióban történt bontásból származnak, és autentikus megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek.

A ház átalakítása számos lehetőséget kínál – belül és kívül egyaránt.