Mennyezeti gerendák: 10 szenzációs ötlet

Egy rövid kirándulást teszünk a szabadba. A teraszokon, verandákon és erkélyeken is mindig szívesen látjuk a fagerendákat. Árnyékot adnak, vagy zárt tetővel is elláthatók, időjárásállóvá téve a kültéri teret. Gyakran vadszőlővel, borostyánnal vagy rózsákkal díszítik, vagy légies függönyökkel látják el őket, nyugodt ibizai stílusban. A képen látható változat is lenyűgözött minket: függő cserepekkel és lámpákkal otthonos, nyugodt hangulatot teremtenek.