10 Feng Shui tipp, hogy száműzze a rossz energiát otthonából

A szobanövények megszűrik a helyiség levegőjét, szabályozzák a páratartalmat és még a környezeti méreganyagokat is képesek lebontani. Csökkenthetik a stresszt és nyugtatóan is hatnak pszichénkre. A Feng Shui-ban egy másik feladatot is teljesítenek: zárt helyiségekben növelik a csí-t. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő növényekkel megvédheti magát a rossz energiáktól. A zöldike (pók növény), az aloe, a ciklámen, az orchideák és a bambusz különösen hasznosak.