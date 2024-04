A legjobb tippek a bosszantó szúnyogok ellen

A szúnyoghálók, különösen az ágy körül, az „Ezeregy éjszaka” hangulatát varázsolják a hálószobába. A szél mozgatja a hálót, és csendesen susog, miközben zavartalanul fekszik az ágyban. Ahhoz, hogy a szúnyoghálók ne csak szépek legyenek, hanem a céljuknak is megfeleljenek, érdemes néhány dologra odafigyelni. Minél sűrűbb a szúnyogháló szövése, annál hatékonyabbak. Az önmagában díszítésre szolgáló hálók, amelyek szövése túl nagy, lehetővé teszik a szúnyogok átjutását, még akkor is, ha kényelmesebb velük aludni, mert több levegőt engednek át. A szúnyoghálókat is rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e kilyukadva. A vékony anyag könnyen szakad, és ezután már nem hatékony. A szúnyoghálót az ágy körül kell rögzíteni, hogy éjszaka ne érintkezzen vele, különben a szúnyogok átcsíphetnek a hálóval érintkező pontokon. A hálót a matrac vagy az ágy alatt is oda kell tűzni, hogy ne legyen lehetősége a szúnyogoknak az átjutásra.