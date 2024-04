6 zseniális ötlet, hogyan rejtse el a mosógépet a fürdőszobában

Ellentétben a hűtőkkel és a tűzhelyekkel – amelyek ma már nagyszerű kivitelezésben kaphatók, és amelyek dekoratívan illeszkednek a környezetükbe – a mosógépek megjelenése nem sokat változott az elmúlt 20 évben. Még mindig olyan darabok, amelyek nem ragyognak a szépségben. A legtöbb háznál ezért a pincébe kerülnek, de ez nem mindenkinél lehetséges és sokszor nem is praktikus megoldás. Gyakran a fürdőszobában kötnek ki, még ha ott sem néznek ki valami jól. Annak érdekében, hogy a fürdőszoba összképe szép maradjon, az emberek gyakran keresnek megfelelő rejtekhelyet a terjedelmes mosógépnek. Mielőtt valahova elhelyezi a gépet, mindenképpen mérlegeljen néhány szempontot.

Először is figyelembe kell venni, hogy a mosógépek javításra, vagy akár cserére is szorulhatnak. Ha a mosógépet megfelelő szekrénybe helyezzük, szükség esetén gond nélkül újra ki lehet húzni. Felültöltős vásárlása esetén figyelembe kell venni a nyíló ajtó méretét is, hogy a gépbe valóban be lehessen pakolni. Ami banálisan hangzik, az akkor válik problémává, ha már nincs elég hely a szennyeskosárnak és az elöltöltős gép előtt álló embernek.