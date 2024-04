Figyelem! Milyen anyagok károsíthatják a kerámia főzőlapot?

A kerámia főzőlappal felszerelt tűzhelyek rendkívül sokoldalúak. Különféle anyagokból készült edények használhatók hozzájuk. Csak az a fontos, hogy az edény alja lapos legyen és úgy legyen kialakítva, hogy a tűzhely felületét ne karcolja meg. Sima, stílusos felületükkel különösen népszerűek az üvegkerámia főzőlapos tűzhelyek. Könnyen tisztíthatók és alacsony energiafogyasztásúak. Bármennyire is különböznek a kerámia főzőlappal kompatibilis edények és serpenyők, néhány szabályt be kell tartani, és vannak jobb és kevésbé alkalmas edények. Gyakran felhívják a figyelmet arra, hogy az indukciós főzőlappal ellentétben, a kerámia főzőlaphoz bármilyen edény alkalmas. Például nem szükséges új edényeket vásárolni, ha gáztűzhelyről kerámia tűzhelyre váltunk. De ha mégis új edényeket vásárol, az anyag kiválasztásakor érdemes néhány dolgot figyelembe vennie. Ha már itt van, olvassa el ezt is: Mely anyagok a legalkalmasabbak a konyhai munkalapokhoz?