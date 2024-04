Hangszigetelje le otthonát ezzel a 6 tippel!

Nem ritka, hogy a lépcsőház is zajos – főleg, ha sok bulit tartanak a házban. A lift vagy más lakások zaja valóban kikezdhetik maradék idegszálait is. Szerencsére a szobaajtókhoz hasonlóan a bejárati ajtókat is le lehet hangszigetelni. Ha hangosan csukódik a bejárati ajtó, kicsit olajozza meg a zárat vagy a csuklópántokat.