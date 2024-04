15 zseniális lépcső, ami csak kis helyet foglal

Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher in Ilsfeld (BW)

Most megismerte 15 remek tippünket a kis házak lépcsőihez, és biztosan lesz olyan kedvence, amely remekül mutatna házában vagy többszintes lakásában. Egy belsőépítész segíthet kiválasztani és megtervezni kis lépcsőjét úgy, hogy az végül szép is legyen. Mindegy, hogy szobalépcsőt, meredek vagy kerek lépcsőt választ, mindegyiknek megvan a maga varázsa. A belső csigalépcső használata is helytakarékos megoldás lehet.

Az egyik pont, amely különösen lenyűgözött minket, a kis lépcsőház tárolóhelyként való használata. Erre mutatunk még egy példát, hogy hogyan tárolhat számos dolgot (például cipőt, ruhát, ágyneműt, törölközőt vagy még sok mást) sokkal kényelmesebben és könnyebben elérhető módon, a lépcső alatt. Mellesleg, kis trükkje ezekkel a lépcsőkkel csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha valaki elég alaposan veszi szemügyre.