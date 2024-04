6 nagyszerű ötlet, hogyan helyezze el a TV-t a nappaliban

Sokszor merül fel a kérdés, hogy a televíziót melyik falra szereljük fel a nappaliban, ezáltal fix helye legyen, hogy még a kanapét is ennek megfelelően kelljen beállítani. Ahelyett, hogy lyukakat fúrnánk a falba, a készüléket egyszerűen csak helyezhetjük egy kis asztalra is. Itt csak azt kell figyelembe venni, hogy az asztal vagy polc megfelelő magasságú legyen, hogy a kanapéról jól lássa a képernyőt. Ez is forgatható, mozgatható, így nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé.