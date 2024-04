Az egérfogás 10 parancsolata

Eddig csak az egércsapdákról és a megelőző intézkedésekről, például macskatartásról beszéltünk. Ennek ellenére dönthet úgy valaki, hogy mérget használ az egerek ellen. Ez kétségtelenül hatékony, de vannak hátrányai is. Semmi esetre se használjon mérget, ha gyerekek vannak a házban, mert véletlenül lenyelhetik. Ugyanez vonatkozik a háziállatokra is – és nem csak a kutyákra, hanem a kisemlősökre is, például tengerimalacokra, hörcsögökre vagy más kis rágcsálókra. Egy másik ok, ami a méreg ellen szól, az az állat várható elpusztulása. Súlyos kiszáradás vagy véralvadás miatti szörnyű halál.