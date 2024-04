6 trükk, amellyel az alacsony mennyezet magasabbnak tűnik

A függönyök mellett számos egyéb kiegészítő is segít abban, hogy az alacsony belmagasságú helyiségek előnyösek és tágasak legyenek. A nagy ablakokhoz hasonlóan a tükrök is nyitják, világosítják a teret. A legjobb a nagyobb alakú modellek kiválasztása, amelyek a fal nagy részét elfoglalják, és az alacsony mennyezetet vizuálisan kibővítik és magasabbnak mutatják. Műalkotásokkal és képkeretekkel is kifinomult hatásokat érhet el. A keskeny, magas keretek vagy egymás fölött elhelyezett képek hangsúlyozzák a szoba függőlegességét. A legjobb, ha az egyes műalkotásokat a megszokottnál kicsit magasabban helyezzük el a falon, mert ez azt jelenti, hogy a nézőnek tovább kell irányítania a tekintetét felfelé, így a magasság érzetét kapja. A motívumot is gondosan meg kell választani. Ebben az esetben a függőleges vonalak alkalmasabbak, mint a vízszintes formák.