7 trükk, hogyan tegyük világosabbá a sötét helyiségeket

Ugyanez az elv vonatkozik a sötét helyiségek berendezésére használt bútorokra is. A sötétbarna tömörfa bútorok és a padlótól a mennyezetig érő könyvespolcok a legvilágosabb helyiséget is komorrá varázsolják. Ehelyett az egyenes vonalú, fehér vagy világos fából készült bútorokat ajánljuk. Ha a székek, asztalok, kanapék és fotelek is finom lábakon állnak, tovább fokozza a szoba légies benyomását.