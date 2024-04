Házbővítés: 18 ötlet, amit bárki megengedhet magának

Ez a ház mögötti bővítés sem került sokba az ingatlannak. A bővítés egy konyhát nyit a kert felé, ahová most egy pultot is beépítettek a háztulajdonosok. A bővítményben kanapésarok és étkezőasztal is található. A türkiz ablakkeretek szinte skandinávnak tűnnek a fa burkolattal kombinálva.