Fedezze fel a ház belmagasságának fontosságát!

A belmagasságnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint azt sokan gondolják, a lakás fogalmának és a lakhatósági feltételeinek meghatározásában. Ha túl alacsony, a környezet szűkössé válik, ami nemcsak a hőérzetet, hanem a tényleges hőmérsékletet is növeli, a terek nyitottságának, légiességének érzetét is csökkenti. Az alacsony belmagasság a függőleges térkihasználást is veszélyeztetheti, például csillár felszerelésekor, és megakadályozhatja a hatékony fényeloszlást a helyiségben. Mindez a kényelem markáns hiányát jelenti!

A nagyon magas belmagasság – bár nem olyan bonyolult és nem káros az egészségre, és gyakran hasznos és kívánatos is lehet – szintén nem problémamentes. Például megnehezíti a takarítást és az izzócserét, vagy akár jelentősen megnöveli a saját ház építésének költségeit.

De akkor jogosan kérdezheti az olvasó, hogy mi a megfelelő belmagasság? A megfelelő belmagasság az Ön által kívánt és jó közérzetet keltő, a törvényben meghatározott minimumok felett van, és amely már tartalmazza a komfortot garantáló alapvető intézkedéseket. Olvassa el a következő pontokat is!