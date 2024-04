Egy felújított ház, hogy inspirálódjon

A nappali modernizált, de továbbra is elegáns, klasszikus részleteket kapott. A konyha azonban nagyon modern. A fekete fényvisszaverő felületű szekrények uralják a teret. Bőven van tárhely és a technológia is jól megvan, ahogy a szekrénybe integrált mikrohullámú sütőből, vagy akár a modern kávéfőzőből is látszik. Korunk igazi konyhája.