Mindent az ablakpárkányokról és a küszöbökről + 15 kép a megvilágításhoz

Fa – A fa továbbra is referenciaanyag, ha az ablakokról van szó, ideértve a küszöböket is. Ha hagyományos és retró esztétikus ablakot keres, a fa legyen a választott anyag. De ne feledje, hogy a külső mellvéd tartósan ki van téve az időjárás viszontagságainak, és védenie kell a nedvességtől. Ez azt jelenti, hogy még a hosszan tartó vízlepergető kezelések ellenére is lehet, hogy a külső mellvédben lévő fa nem a legjobb választás, és inkább belső mellvédnek alkalmas. Szerencsére, ha tetszik ez a megjelenés, jelenleg nagyon hiteles alternatívák vannak a piacon fautánzó felülettel, például PVC-vel, amiről az alábbiakban szó lesz.