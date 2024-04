Quinta do Vallado in Foz Côa | Casa do Rio: idilli visszavonulás a Douro partján

Amint azt a bevezetőben említettük, a projektben az ökológiai szempont az volt, hogy meg kell őriznie az ökoszisztémákhoz nélkülözhetetlen természetes és biológiai folyamatokat. Az 505 m²-es Casa do Rio-nak integrálódnia kell a tájba, nem pedig ráerőltetnie magát. Douro alkotja a szabályokat. És így is lett. A soros domb ad helyet az egyszintes háznak, mely alacsony, vízszintesen elnyúlik. Az épület teljes párbeszédben áll a környezetével, ehhez a belőle áradó borostyánsárga fény is hozzájárul.

Érdemes tudni, hogy a Casa do Rio vendégei számos tevékenységet végezhetnek. Az agroturizmus hajókirándulásokat szervez, kerékpárt bérelhet, túrázhat , látványfőző tanfolyamokon vehet részt, horgászhat, piknikezhet, elmerülhet a feszített víztükrű medencében, és feltöltődhet a fürdőben.