Mi is az a könnyített födém? Előnyök és hátrányok

Amikor megtervezzük egy ház építését és költségvetést készítünk hozzá, minden részlet számít. MINDEN! És olyan sok van belőle…

Választások, opciók, funkciók, árak, teljesítmények, átmérők, hosszúságok, ellenállások… Az alapok, a szerkezet, a tető, a szigetelés, az általános vízvezeték, a klímarendszerek, a burkolatok egyenként. Technikák tömkelege, anyagok listája, aminek úgy tűnik, soha nem lesz vége. Az építkezés nem egy világ, hanem egy univerzum!

Bárki, aki először lép be ebbe az univerzumba, könnyen érezheti úgy, hogy egy párhuzamos valóságba lépett be. Tudjuk, milyen könnyű úgy érezni, hogy túlterheli az információk mennyisége – vagy pont, hogy annak hiánya! Néha még az építészek és mérnökök által adott utasítások is egy másik nyelvnek hatnak, amit nem értünk.

Nyilvánvalóan a legjobb megoldás mindig az, ha meghallgatjuk a projektet vezető szakembert, hiszen nincsenek kész válaszok, hanem minden helyzetre és az egyedi számításokra helyes opciók vannak, mégis elengedhetetlen, hogy tudjuk, miről beszélnek!

Ezért igyekszünk részletesebben foglalkozni e szempontokkal, könnyen érthető módon, hátha valaki a teljes tudatlanság állapotából keres információt.

Ebben az összefüggésben ma a könnyített födémekről beszélünk, egy olyan lehetőségről, amelyet sokan nem ismernek, de amely megtakarítást jelenthet a ház szerkezetének költségvetésében. Nem áll szándékunkban műszaki, szakszerű és kimerítő cikket írni, és ez nem is tartozik a profilunkba. Csupán egy újabb bonyolult építési témát szeretnénk jól érthetően megvilágítani, ehhez néhány (pusztán illusztrációs célból) képet használtunk szakembereinktől. Kövessen minket!