Anyósnyelv – 6 dolog, hogy a legtöbbet hozhassa ki ebből a növényből

Legismertebb fajtája a Sansevieria Trifasciata (szobai tigrislevél), mely nevét (trifasciata = három csík) a fenti képen is látható 3 csíkra – intenzív zöld középen, sárga szélekkel – utalva kapta, legalábbis az URBAN JUNGLE – PLANTS AND PROJECTS szerint. Bár a növénynek sok más fajtája is létezik, közülük néhányat még csak alig ismerünk.