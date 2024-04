Milyen fűtési rendszerek léteznek, hogyan működnek és mennyibe kerülnek?

Mivel a fürdőszoba külön helyiség az otthonon belül, ezért megfelelő fűtési módot igényel. Először is, mert sokszor ahogy belépünk már alig vagyunk felöltözve, másodszor, mert párás a hely. Ahogy a neve is sugallja, a törölközőszárító cső alakú kivitelezésének és létraformájának köszönhetően lehetővé teszi a törölközőt szárítását. A helyiség fűtésének növelése érdekében néhány ventilátor funkcióval is rendelkezik. Ha van központi fűtése, az alkalmi használat indokolhatja az elektromos változat használatát, amely csak szükség esetén kapcsol be. De sok vegyes törölközőszárító van, amelyek lehetővé teszik a fürdőszoba fűtését, még akkor is, ha a központi fűtés ki van kapcsolva.

Ár: egy egyszerűbb elektromos törölközőszárító esetében 30 euró körül lehet számolni, de vannak akár 500 euróba vagy még ennél is többe kerülő modellek.